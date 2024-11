Arezzo, garage in fiamme: cane salvato dai vigili del fuoco

Un incendio è divampato nel garage di un’abitazione ad Arezzo, in via Montale, nel pomeriggio. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare, ma l’intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all’appartamento situato sopra il garage, sebbene questo sia stato invaso dal fumo. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta; all’interno dell’abitazione era presente solo un cane, che i pompieri hanno tratto in salvo prima che potesse essere soffocato dal fumo. L’animale, secondo le informazioni ricevute, è in buone condizioni.