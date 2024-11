Arrestato e rilasciato, non gli danno il cellulare e picchia i carabinieri: di nuovo in manette

Due arresti nell'arco di ventiquattr'ore, ma il protagonista è sempre lo stesso. Un 29enne di origini gambiane è stato prima arrestato per spaccio di stupefacenti.

Rimesso in libertà dopo esser stato accompagnato in caserma dai carabinieri, ha reagito in modo violento quando si è visto negare la restituzione del proprio telefono cellulare, sottoposto a sequestro nell'ambito delle indagini per spaccio.

Nonostante gli inviti a calmarsi da parte dei militari, il 29enne ha tentato di colpire i carabinieri con calci e pugni, costringendoli ad intervenire per bloccarlo. Il 29enne è stato così arrestato nuovamente per resistenza a Pubblico Ufficiale. Adesso è in carcere a Pisa.

Notizie correlate