Bambagioni (Lista Schmidt): "Pd sotto in Commissione 8 su atto contro Decreto Sicurezza"

"Quest'oggi il PD è finito sotto nella Commissione consiliare 8 quando si votava un atto promosso dagli stessi consiglieri PD contro il provvedimento del governo noto come Decreto Sicurezza. Certo, non si trattava di un atto d'indirizzo ma di una provocazione ideologica contro il governo, senza alcuna ricaduta per i fiorentini. Resta la magra figura. Resta, inoltre, un nodo sicurezza irrisolto, che il Comune dovrebbe affrontare seriamente, insieme al governo. Ricordo, inoltre, che Firenze ha subito forti disagi ferroviari a causa di persone che camminavano sui binari: forse il PD avrebbe dovuto conoscere meglio i contenuti del Decreto, visto che dà nuovi strumenti alle Forze dell'Ordine, e coordinarsi di più internamente. Il Centrosinistra si lamenta quando "non ci sono le leggi" e poi le vorrebbe boicottare quando il governo le vara. Il Centrosinistra dovrebbe concentrare le energie nel dare risposte alla città di Firenze".

Lo afferma Paolo Bambagioni, consigliere di minoranza della Lista civica Eike Schmidt.

Fonte: Ufficio Stampa

