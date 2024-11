IC Certaldo, la nuova dirigente scolastica si presenta al Comune

Il sindaco Giovanni Campatelli e l'assessora all'educazione e istruzione Romina Renzi, hanno incontrato la nuova dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Certaldo, Rosanna Graziuso. Dirigente scolastico di nuova nomina, precedentemente docente primo collaboratore del Dirigente scolastico dell’attuale Istituto Comprensivo Ungaretti - Fucini di Gragnano, poi docente utilizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Dopo un inizio di anno scolastico un po' faticoso, per una serie di problemi legati a graduatorie e ricorsi, la neodirigente ha preso servizio all’Istituto Comprensivo di Certaldo il 4 novembre 2024 e in questi giorni, oltre a lavorare all’interno dell’Istituto, sta anche incontrando il territorio.

"È stato un incontro molto proficuo e collaborativo - dice l'assessora Romina Renzi - abbiamo illustrato alla dirigente soprattutto le diverse attività che svolgiamo in collaborazione con l'istituto comprensivo di Certaldo. Attività come il prescuola o il prolungamento pomeridiano, i laboratori e altro ancora, sottolineando l'importanza anche del volontariato, dell'associazione dei genitori o alla professionalità degli operatori dell'associazione Polis. Per alcune di queste è il momento di rivedere gli accordi e rinnovare le convenzioni. Abbiamo poi parlato di progetti per il futuro, come di realizzare incontri per educare i giovani, coinvolgendo anche gli adulti, sull'uso corretto dei social network; mettere la scuola in connessione con l'emporio solidale per fare comprendere la complessità sociale nella quale viviamo. Abbiamo parlato anche del tema degli scambi culturali, in particolar modo la possibilità di farne con il Giappone".

“Credo che sarà importante impostare un forte patto di collaborazione in ambito educativo - ha detto la dirigente Graziuso - un lavoro di sinergia che vedrà impegnati l’Amministrazione comunale, l’Istituto Comprensivo Certaldo e le famiglie nella realizzazione di una comunità educante e inclusiva. Garantisco in questo il mio impegno, per far sì che si possano offrire agli alunni dell’Istituto comprensivo di Certaldo le migliori opportunità formative. Ringrazio tutta l’amministrazione comunale, i genitori, il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, tutto il personale docente e Ata dell’IC Certaldo per la calorosa accoglienza, ottime premesse per un proficuo e duraturo lavoro”.

"Ho augurato alla dirigente Graziuso buon lavoro - ha detto il sindaco Giovanni Campatelli - e rinnovato da parte nostra la più ampia disponibilità a collaborare per la crescita delle nostre scuole e delle attività. In un momento in cui il Governo taglia e accorpa sulla scuola, seguendo una logica legata solo alla compressione dei costi, noi invece ribadiamo la centralità di questo investimento. Nella scuola Certaldo ha investito sempre molto, nelle strutture scolastiche come nella didattica, convinti che mettere insegnanti, operatori e giovani nelle migliori condizioni, sia l'investimento migliore per il nostro futuro".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

