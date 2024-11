Lavori in centro: riapre via 2 giugno, entro pochi giorni anche piazza Boccaccio

Il Comune di Certaldo aggiorna sull’andamento dei lavori nel centro urbano, ovvero il cantiere che attualmente occupa tutta piazza Boccaccio ed un'ampia porzione di via 2 giugno.

Il 15 novembre termineranno come previsto i lavori in via 2 giugno, che verrà riaperta nel tratto con la nuova pavimentazione, mentre per i lavori in piazza Boccaccio, cantiere con lavorazioni più articolate, l’apertura sarà fra qualche giorno.

L’amministrazione comunale conferma comunque che si svolgeranno regolarmente gli eventi natalizi in centro previsti, ovvero i mercati del 16 e 30 novembre in via 2 giugno, così come l’accensione dell’albero in piazza Boccaccio prevista per il 1 dicembre.

(in foto: Via 2 Giugno, la porzione che verrà riaperta da domani; Piazza Boccaccio, veduta dall'alto dei lavori in corso)

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Certaldo

