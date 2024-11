PD Vinci, Francesco Redditi nuovo segretario

Ieri sera, presso la sede del PD di Vinci, si è svolta l’assemblea comunale con, all’ordine del giorno, il rinnovamento della segreteria del partito locale.

Le vicende che hanno riguardato il PD vinciano nell’ultimo anno, infatti, ne hanno richiesto una gestione “straordinaria”: Pietro Bonci ha ricoperto il ruolo di reggente e, in seguito, di segretario ad interim, dal momento in cui Daniele Vanni, avendo accettato la candidatura a sindaco ed essendo poi stato eletto, si è dovuto dimettere dalla guida del partito locale.

Nelle ultime settimane si sono svolte assemblee in tutti i circoli PD del comune di Vinci: dal dialogo con gli iscritti è emerso il nome di Francesco Redditi come segretario dell'Unione comunale e, come segretarie dei circoli, Cristina Bortolai per Vitolini, Veronica Marradi per Sovigliana, Laura Pasquinucci per Spicchio e Sara Giotti per Vinci. Della segreteria faranno parte anche Sofia Ugolini, nel ruolo di segretaria dei Giovani Democratici di Vinci, Claudia Heimes come presidente dell'assemblea comunale e referente delle Donne Democratiche e Pietro Bonci nel ruolo di tesoriere. “

"Prima di tutto voglio ringraziare Pietro Bonci - afferma il neo segretario Redditi - per la disponibilità e per il grande lavoro che ha sempre svolto per il Partito Democratico di Vinci e in particolare nell’ultimo anno. E grazie anche a tutti coloro che ci hanno dato fiducia, una fiducia che riempie di orgoglio tutta la segreteria: ci impegneremo al massimo per ripagarla, ponendo al centro della nostra azione politica i valori che da sempre ci contraddistinguono e il bene della nostra comunità. Nei prossimi mesi ci aspetta un lavoro importante, dove l’obbiettivo primario sarà incentivare la partecipazione: per farlo sarà prioritario riattivare i circoli di base e favorire iniziative, che mettano al centro i temi che stanno a cuore alle persone, sul piano locale, nazionale e internazionale. Il tutto senza dimenticarci che l'anno prossimo avremo un appuntamento cruciale come le elezioni regionali, alle quali dovremo arrivare nel migliore dei modi.”

