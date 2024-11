Pistoia, muore il titolare dell'impianto di risalita della Doganaccia

La Montagna Pistoiese è in lutto per la scomparsa di Marco Ceccarelli, 51 anni, figura centrale nel turismo della zona e titolare dell’impianto di risalita della Doganaccia, nel comune di Abetone Cutigliano. La notizia è stata diffusa da Rolando Galli, presidente del Consorzio Apm e della Società Abetone Funivie, che ha ricordato con affetto il contributo significativo di Ceccarelli nello sviluppo della Doganaccia come destinazione turistica. Ceccarelli aveva anche fondato il Parco Avventura, ampliando l’offerta turistica con percorsi acrobatici tra gli alberi e piste per biciclette, diventando un punto di riferimento per il turismo estivo e invernale della zona.

"La scomparsa di Marco Ceccarelli ci addolora profondamente - afferma Galli - Ha dedicato la sua vita alla Montagna, legandosi indissolubilmente alla Doganaccia e contribuendo a renderla quella meravigliosa realtà che è oggi. Ci mancherà molto. Con il suo lavoro ha sicuramente scritto un pezzo di storia di questi luoghi, aiutando a rifondare un intero contesto, rendendolo vivo e attrattivo".

Confcommercio e Federalberghi Pistoia, insieme a diverse realtà locali, si sono unite al cordoglio, lodando la sua visione imprenditoriale e la capacità di diversificare l’attrattiva del comprensorio montano. Anche il Comitato Un Altro Appennino È Possibile ha espresso dispiacere per la perdita, sottolineando il rispetto per Ceccarelli nonostante le divergenze di opinione sul progetto della funivia. La sua morte rappresenta una perdita importante per la comunità e il turismo della Montagna Pistoiese.