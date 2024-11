Scomparso Alberto Monaci, ex deputato con la DC

È scomparso a ottantatré anni Alberto Monaci, figura di spicco della politica toscana. Nato a Asciano nel 1941, è stato deputato della Democrazia Cristiana tra il 1987 e il 1992. Aveva aderito al Partito Popolare ed era diventato segretario regionale. Poi è passato alla Margherita.

Alle elezioni regionali toscane del 2000 è stato eletto consigliere regionale, confermando il proprio seggio anche dopo le elezioni del 2005 e del 2010. Nell’aprile 2010 è stato eletto all’unanimità Presidente del Consiglio regionale della Toscana della IX legislatura, carica che ha ricoperto fino al 2015.

Così Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale: "È stato prima di tutto un uomo delle istituzioni, sobrio, sempre attento ad ascoltare ogni interlocutore e capace di costruire dialogo in ogni situazione. Ha insegnato a tutti il valore del confronto, con la sua pacatezza e il suo acume che non si è mai spento. Anche recentemente, nel corso di un nostro incontro, ho potuto apprezzare come conservava ancora negli occhi quella stessa energia che lo ha animato in tutta la sua lunga esperienza politica”.

"Perdiamo un punto di riferimento importante nelle istituzioni, una guida autorevole, gentile e serena che ha accompagnato molti di noi in una crescita morale e a comprendere il valore prezioso di essere al servizio degli altri", ha aggiunto Mazzeo esprimendo profondo cordoglio a nome di tutta l’Assemblea legislativa.

“A nome di tutta l'amministrazione comunale – dichiara il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio - esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Alberto Monaci, figura di rilievo nella politica senese e toscana. Con una carriera dedicata al servizio pubblico, come deputato e Presidente del Consiglio regionale, Monaci ha sempre lavorato con impegno per il bene comune, contribuendo con la sua esperienza e il suo senso delle istituzioni. Insieme alla Giunta Comunale e a tutta l’amministrazione mi unisco al dolore dei familiari, ricordandone il significativo contributo alla nostra comunità, a Siena e a tutta la Toscana”.

