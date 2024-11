Subbuteo Club Castelfiorentino, secondo posto ai campionati italiani

Un brillante secondo posto per il Subbuteo Club Castelfiorentino, che ha disputato nell’ultimo fine settimana (9-10 novembre) i Campionati italiani di Genova, a cui hanno preso parte circa 50 club provenienti da tutta Italia, distribuiti in tre categorie: serie A, B e C

La compagine gialloblù del Castelfiorentino, sempre presente a varie competizioni (regionali e nazionali) si è presentata ai nastri di partenza con Zaccardo Giuseppe, coach e capitano del club, Pasquini Fabio, vice-presidente del club, Esposito Bruno e Gabriele, Nastri Enea ed Ali, e il presidente del club, Dragoni Nicola. La squadra, che milita nel torneo della serie C, ha puntato alla promozione in serie B, mancata di un soffio ma ottenendo un ottimo secondo posto

Nella prima parte del torneo, ovvero nella giornata del sabato, il Subbuteo Club Castelfiorentino ha ottenuto 5 vittorie su 5 partite, e dunque il primato temporaneo nella classifica del suo girone! Nella seconda parte del torneo (disputata domenica), la squadra castellana è ripartita alla grande, a suon di gol e vittorie, registrando l'unica battuta d'arresto della regular season contro i forti viterbesi. Arrivati secondi, i giocatori gialloblù hanno raggiunto la partecipazione ai play-off promozione. In semifinale il Club ha incontrato il Trento. Dopo un primo tempo combattuto e chiuso in pareggio, i “castellani” si sono imposti sui “trentini” per 2 a 0, volando così in finale! In finale playoff hanno quindi affrontato nuovamente la Viterbese che, avendo chiuso al primo posto la sua regular season, aveva due risultati su tre dalla sua, ovvero sia la vittoria che il pareggio. La gara è stata molto combattuta, il Castelfiorentino si è battuto bene contro i forti avversari laziali che alla fine hanno resistito all’assalto gialloblù, ottenendo il pareggio che per loro ha voluto dire la promozione in serie B.

“Pur avendo mancato l’obiettivo della promozione – fanno sapere dal Subbuteo Club Castelfiorentino - siamo tornati a casa più che soddisfatti: abbiamo migliorato il nostro score, le prestazioni sono state di un livello tecnico superiore agli anni precedenti, con la crescita sempre più notevole dei nostri giovanissimi Enea Nasri e Gabriele Esposito e una consapevolezza di forza di squadra maturata dopo anni di gioco. L’obiettivo comunque più grande, come sempre in questi casi, è stato più che raggiunto, ovvero aver trascorso un divertente weekend in compagnia di appassionati da tutta Italia e aver condiviso momenti di spensieratezza e aver provato quel pizzico di sano agonismo che non guasta mai”.

“La passione per il Subbuteo – osserva il Vicesindaco, Fabio Tinti – è ritornata in auge grazie all’impegno di alcune persone che la praticavano decine di anni or sono, ma si è diffusa progressivamente anche tra i giovani. Oggi, il Subbuteo Club Castelfiorentino è diventata una squadra competitiva, che partecipa a tutti i tornei di livello regionale e nazionale ottenendo spesso risultati brillanti, come quello di domenica, senza tuttavia dimenticare di rinnovare l’invito a giocare nei confronti di chi desidera sperimentare questo calcio particolare, praticato sulla punta delle dita. Che è poi un modo sano di divertirsi e fare nuovi amici”.

Si ricorda che, per chi volesse provare il gioco e condividere un paio d’ore di puro divertimento, il Subbuteo Club Castelfiorentino si riunisce tutti i mercoledí sera presso il circolo Arci i Praticelli, in via Bustichini a Castelfiorentino, e che può trovarci su fb alla pagina https://www.facebook.com/subbuteoclubcastelfiorentino oppure può contattare: Nicola Dragoni, n 333.4891915, Fabio Pasquini, n. 338.7476169

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

