Targa dal Comune per Cecilia Pakhomova, della Stella Azzurra

Una targa di riconoscimento alla giovanissima atleta Cecilia Pakhomova, della Stella Azzurra ASD di Pontedera, società sportiva storica del territorio e vera eccellenza nelle discipline della ginnastica, è stata consegnata ieri dall'assessore comunale allo sport Mattia Belli.

L'incontro si è svolto nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli alla presenza dello staff tecnico della società e di alcune insegnanti di scuola della giovanissima ginnasta ( classe 2015 ) che, a fine estate, ha ottenuto il titolo nazionale di categoria nella fune e l'argento alle clavette.

"Un gesto doveroso per il grande impegno che la Stella Azzurra mette nella formazione di bambine e ragazze e per i risultati raggiunti a livello sportivo, con il nome di Pontedera portato in giro per l'Italia", ha detto Belli.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

