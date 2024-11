Teatro, 'Il Coccodrillo' in scena a Empoli

Uno spettacolo che spinge a una riflessione attorno al concetto della vita e della verità.

Il Coccodrillo in scena a domani al Minimal Teatro di Empoli, venerdì 15 novembre, è tratto dall’omonimo libro di Fedor Dostoevskij, che lo definì una birichinata letteraria scritta soltanto per far ridere, ma forse anche questa sua definizione era solo una... birichinata.

A metterlo in scena la compagnia Gogmagog con protagonista Tommaso Taddei, luci di Antonella Colella. Eccessivo, paradossale, caustico e umoristico, utilizzando il corpo come metafora e anticipando altre e più tremende metamorfosi novecentesche, l'autore ci racconta, tratteggiando con sarcasmo il concetto del profitto, l’ascesa della borghesia, la passione per i centri commerciali e il senso di positivismo.

La programmazione di Teatro contemporaneo 2024/2025 presenta sei titoli, mercoledì 4 dicembre Rette parallele sono l’amore e la morte di e con Oscar De Summa, mercoledì 29 gennaio L’amico ritrovato da Fred Uhlman traduzione, adattamento e regia di Ciro Masella, venerdì 28 febbraio Maledetta Primavera con Daria Paoletta, produzione Giallo Mare Minimal Teatro/Armamaxateatro, mercoledì 12 marzo Gli uomini storti con Carlo Salvador di Gogmagog/Pilar Ternea infine mercoledì 2 aprile Affogo! con Mario Russo e Alfredo Tortorelli, produzione Gommalacca teatro.

Per la rassegna Teatro contemporaneo biglietto solo spettacolo 8 euro, spettacolo più aperitivo 12 euro.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

Notizie correlate