Tour nelle frazioni di Bagno a Ripoli: assemblea con il sindaco Pignotti a Sorgane

Fa tappa a Sorgane il tour nelle frazioni del sindaco Francesco Pignotti e della giunta comunale di Bagno a Ripoli. L’assemblea pubblica per parlare del presente e del futuro del centro abitato si svolgerà lunedì 18 novembre alle ore 21.00 al Circolo Arci di via Tagliamento 2. Tutta la cittadinanza è invitata.

Sarà l’occasione tra l’altro per illustrare per la prima volta i tratti salienti del progetto di rigenerazione urbana nato grazie al percorso partecipativo con i cittadini svolto dall’amministrazione nei mesi scorsi in collaborazione con Sociolab. Durante la fase di ascolto e coinvolgimento della popolazione, sono stati oltre 400 i cittadini partecipanti e più di 300 i contributi di idee raccolti.

“La frazione – spiega il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti – sta per vivere una nuova fase di rinascita con il progetto di rigenerazione che sarà realizzato con le risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale e del Comune. Le parole d’ordine del progetto, anche grazie ai contributi dei cittadini, tutti accolti, saranno sostenibilità, verde urbano, spazio pubblico. Un intervento che insieme al nuovo Parco urbano cambierà il volto di Sorgane per sempre, da quartiere di confine a città verde”.

Accanto al sindaco saranno presenti il vicesindaco Francesco Conti, le assessore Sandra Baragli e Paola Nocentini, gli assessori Paolo Frezzi e Corso Petruzzi. Presenti anche i progettisti del Comune.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate