Alia, Firenze sempre più smart e digitale: prosegue il programma di trasformazione

Sono circa 15.000 i contenitori digitali attivi oggi a Firenze, che si possono aprire soltanto con la chiavetta A-pass oppure con Aliapp, la App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android. A partire dal 19 novembre si aggiungeranno altri 500 cassonetti presenti nelle zone di Coverciano e via Aretina. Sono circa 50 le strade interessate dal nuovo step del progetto “Firenze città circolare”, il piano di trasformazione del sistema della raccolta e conferimento dei rifiuti nella città di Firenze, promosso dall’amministrazione comunale e da Alia Multiutility, che prevede l’attivazione dei sistemi elettronici dei contenitori digitali per le diverse frazioni di rifiuti prodotti ad eccezione del vetro (contenitori di colore azzurro per gli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo; marrone per i rifiuti organici; grigio per il residuo non differenziabile; giallo per carta e cartone, ove presente).

Le strade interessate dall’attivazione dell’elettronica nella zona di Coverciano sono: via Lungo l’Affrico, via di San Salvi, via Salvi Cristiani, via del Sarto, via Ramazzini, via del Mezzetta, via Nencioni, via Ferrucci, via Biagi, via della Rondinella, via del Gignoro, via Novelli, via D'Ancona, via Vamba, via Martini, via dell’Arcolaio, via Soldani, via D’Annunzio, via dei Falcucci, via Bonaparte, via Gelli, via Moreni, via Manni, viale Duse, via Verga, via del Pino, via Fontebuoni, via Tozzi, via Papini, via Pirandello, via del Confine, via dei Niccoli.

Nella zona di Aretina, dove Alia interverrà a fine novembre, le strade coinvolte sono: lungarno Colombo, via del Campofiore, via Sella, via de Sanctis, via Rattazzi, via del Campofiore, via Lanza, via di Bellariva, via Aretina, via Casati, via Chiarugi, via Sonnino, via Minghetti, lungarno Moro.

Alia ricorda che contestualmente all’attivazione dei contenitori digitali è stato introdotto il ritiro a domicilio di carta e cartone per tutte le utenze non domestiche, così da agevolare il corretto conferimento e smaltimento di questa frazione di rifiuti e non gravare sulle postazioni stradali.

Con oltre 26.000 kit consegnati per la raccolta porta a porta e circa 254.000 chiavette A-pass distribuite ai cittadini, il progetto si avvia verso una fase sempre più smart grazie ai contenitori digitali ed all’utilizzo di AliApp per accedervi con il proprio smartphone, in maniera semplice e rapida. Entrati nella App, è sufficiente cliccare sulla funzione ‘Aprilo’ che permette di registrarsi con un doppio profilo (residente o turista) e con pochi click agevola lo sblocco dei contenitori. Avvicinando lo smartphone al cassonetto, con il bluetooth attivo, e scansionando l’apposito simbolo presente sul contenitore digitale, il cassonetto si sblocca. A questo punto, attivando la pedaliera o il coperchio è possibile aprire il contenitore ed effettuare il conferimento.

È comunque sempre possibile utilizzare anche la chiavetta A-pass ricevuta al proprio domicilio nel corso della prima fase di contattazione; avvicinando la placca di plastica della chiavetta allo schermo del contenitore, scatta il meccanismo di apertura. In caso di smarrimento, che è sempre necessario denunciare, è possibile ritirare una nuova chiavetta presso il Punto Alia di via Nigetti, aperto da lunedì al venerdì in orario 8.30 – 14, 14.30 – 17.30, oppure presso gli sportelli alle sedi dei Quartieri (Via del Tagliamento, 4 per il Quartiere 3, ogni martedì con orario 8.30 – 13; Piazza Leon Battista Alberti, 1/A per il Quartiere 2, ogni venerdì con orario 8.30 – 13; Viuzzo delle Calvane 3, per il Quartiere 5, aperto ogni lunedì e venerdì, in orario 8.30 – 13).

Ogni step del processo di attivazione dei sistemi elettronici dei contenitori stradali sarà comunicato attraverso diversi canali aziendali, anche social e web, con informative sulle postazioni fisiche, e a mezzo stampa. Per maggiori informazioni sul progetto www.aliaserviziambientali.it - www.firenzecittacircolare.it

Fonte: Ufficio Stampa Alia

