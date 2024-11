Da una big all'altra: l'Abc Solettificio Manetti fa visita al Costone

Dopo la capolista Use, altra squadra di prima fascia sul cammino dell’Abc Solettificio Manetti, che domenica 17 novembre alle ore 18 farà visita al Costone Siena per la nona giornata di B Interregionale (arbitri Franceri di Savona, Pampaloni di Terranuova Bracciolini). Una sfida tanto difficile quanto delicata per i ragazzi di Samuele Manetti, che faranno tappa al PalaOrlandi sulla scia di una striscia negativa che dura ormai da quattro giornate consecutive e dunque con l’impellente necessità di trovare punti importanti come l’aria. La gara, tra l’altro, aprirà una settimana di fuoco, con tre impegni a distanza ravvicinata che proseguiranno mercoledì 20 con il turno infrasettimanale casalingo contro Arezzo, per concludersi domenica 24 con la trasferta di Legnaia, ultima giornata del girone di andata.

A difendere il fattore campo il Costone di coach Michele Belletti, squadra neopromossa dopo la vittoria dello scorso campionato di C Unica ma che fin dall’inizio ha dimostrato di potersi candidare ad un posto tra le big, forte di un roster per buona parte rinnovato con innesti mirati e dall’indiscusso valore. Ad iniziare dai gemelli Filippo e Matteo Paoli, esterni classe ’01, giunti a portare punti e talento dopo l’ultima stagione in maglia Spezia Basket Club, passando per il centro classe ’02 Lorenzo Torrigiani, che vanta importanti esperienze in serie B e C tra Sutor Montegranaro, Use Empoli, Herons Montecatini, Folgore Fucecchio e Nba Altopascio, fino ad arrivare all’ala classe ’92 Nicola Bastone, cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna, con cui ha esordito a livello senior nella massima serie, e reduce dall’ultimo campionato ad Ozzano dell’Emilia in B Nazionale. Quattro pedine andate ad inserirsi all’interno di un roster che ha confermato capitan Luigi Bruttini e il direttore d’orchestra Alessandro Banchi, oltre a tre colonne nel pitturato come Franci Zeneli, Ferdinando Nasello e Vladyslav Radchenko, grandi protagonisti della promozione in B Interregionale. In panchina, in qualità di vice coach, l’ex gialloblu Gianni Terrosi, che dopo aver lasciato il basket giocato ha deciso di proseguire il suo percorso cestistico in qualità di allenatore.

“Affrontiamo una squadra neopromossa ma che ha già dimostrato di avere le qualità per stare ai piani alti della classifica – commenta Daniele Viviani -. Sarà una partita impegnativa ed è proprio in sfide come questa che dobbiamo dimostrare il nostro carattere. Arriviamo da un momento difficile e lo sappiamo ma è fondamentale riuscire a resettare e scendere in campo con lucidità, ritrovando la nostra alchimia di squadra. Con la giusta mentalità e con il supporto di tutti possiamo lottare per portare a casa questi due punti e rilanciare il nostro percorso”.