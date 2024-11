Fucecchio Magic Christmas Kingdom: un dicembre tra magia e cultura

L'evento Natalia si conferma un appuntamento centrale per le festività natalizie di Fucecchio, arricchendosi quest'anno di novità e si espande in tutto il centro cittadino. Presentato ufficialmente stamattina, 15 novembre, presso l’auditorium La Tinaia, il programma coinvolge diverse realtà del territorio, tra cui l’Assessorato allo sviluppo economico, la Pro Loco, il Centro Commerciale Naturale "Città di Fucecchio" e l’Associazione Madonna delle Cinque Vie.

L’inizio delle celebrazioni è fissato per il 30 novembre con il Corteo della Natività e i Presepi Viventi, mentre il 1° dicembre sarà inaugurato con la tradizionale Parata di Babbo Natale. "L'amministrazione comunale si è impegnandosi per portare avanti la manifestazione 'Natalia' che richiama persone anche da fuori regione. Abbiamo cercato, assieme alla Pro Loco e il CCN di portare gli eventi in centro cercando di renderlo pieno di attività", cosi l'Assessore allo sviluppo economico Marco Padovani

Novità di questa edizione

Giunto alla sua 13esima edizione, l’evento cambia volto e nome, diventando ‘Fucecchio Magic Christmas Kingdom’. Ma non solo: quest'anno cambia anche location, spostandosi nel suggestivo Parco Corsini che contribuirà a incrementare l’alone di magia che da sempre caratterizza l'evento e che tanto piace ai bambini e alle famiglie. L’obiettivo è includere non solo il centro storico ma anche la parte bassa della città, creando un’esperienza che valorizzi l’intero territorio.

Una mappa dettagliata del "Regno" guiderà i visitatori tra le varie zone e attività.

Tra le tante novità, la manifestazione si arricchisce di due nuove aree tematiche: La prima, all’interno degli spazi dell'auditorium ‘La Tinaia’ in Via del Cassero, dove verrà svolto un laboratorio teatrale per i bambini che offrirà loro la possibilità di mettere in scena uno spettacolo per le loro famiglie. L’altra, invece, al Palazzo delle Arti in Piazza Vittorio veneto, dove verrà allestita un'area dedicata ai mattoncini Lego, un'iniziativa resa possibile grazie al prezioso contributo di un hobbista privato della zona.

Entrambe le attività sono gratuite. A tal proposito, Alessio innocenti dell'Associazione Madonna delle Cinque Vie, specifica che: “Natalia è gratuita. Grazie all'amministrazione comunale siamo riusciti ad offrire ai visitatori una manifestazione gratuita arricchita da un vasto programma”.

Le Parate di Babbo Natale, che quest'anno saranno tre, avranno luogo ogni domenica a partire da domenica 1° dalle 18.30 e per le successive 3 domeniche. Come da tradizione, la parata partirà dal Chiostro dei Frati. “Una parata di queste dimensioni - sottolinea Alessio Innocenti - ce l'abbiamo solo a Fucecchio. È un'esperienza che altrimenti si potrebbe vivere solo nei grandi parchi a tema".

Riapertura della sede storica

“Natalia” - spiega Alessio Innocenti – “è frutto della sinergia tra l'Amministrazione Comunale, Pro Loco e CCN. Grazie alla Pro Loco, siamo riusciti per quest’anno a riaprire la storica sede nel bellissimo chiostro francescano in Via della Vergine. Con la riapertura della sede storica abbiamo ristabilito il collegamento con il Centro Commerciale Naturale che negli ultimi due anni, essendo un po' distaccati rispetto al corso commerciale, era venuto meno. Ho sempre sostenuto che Natalia fosse il punto di partenza per costruire qualcosa di più grande: Ampliando l’offerta aumenteranno anche i visitatori”.

A tal proposito, Via della Vergine farà da trait d'union tra le iniziative di “Natalia” e i tanti eventi che caratterizzeranno il Centro Commerciale Naturale, da Corso Matteotti a Piazza Montanelli e alle vie adiacenti.

Il programma e le attività L’apertura ufficiale è prevista per il 30 novembre dalle 15,30 fino alle 18,30, con il tradizionale Corteo della Natività e dei Presepi Viventi più lungo d'Italia, un momento suggestivo che dà il via a un mese ricco di eventi. Il corteo prenderà il via dal Poggio Salamartano, per poi scendere verso Piazza Montanelli e proseguire lungo il Corso Matteotti. La tappa finale sarà presso la Chiesa dei Frati, dove si terrà l'inaugurazione ufficiale del presepe. Organizzato dall'Associazione Nazionale Terre di Presepi, il corteo anticiperà il Presepe Vivente d'Italia che si terrà a Roma il 14 dicembre alla presenza di Papa Francesco. Ma le sorprese non finiscono qui: il programma prevede una ricca offerta di intrattenimenti, tra cui spettacoli di majorette, performance di artisti di strada e la dimostrazione di un’abilissima falconiera accompagnata dal suo maestoso gufo reale, che aggiungeranno un tocco di magia all’atmosfera. Per chi ama il divertimento su ghiaccio, in Piazza Montanelli sarà installata una pista di pattinaggio, aperta non solo la domenica. Invece, per gli amanti dello shopping natalizio, le vie del centro si animeranno con numerosi mercatini natalizi e negozi aperti. Iniziative culturali Il Natale a Fucecchio sarà anche molto altro: una rassegna di eventi culturali faranno da contorno alla già ricca manifestazione. A partire dal 6 di dicembre è prevista una rassegna musicale che si snoderà tra La Limonaia, la Chiesa di Santa Maria delle Vedute e il Teatro Pacini. Non solo musica classica, ma anche gospel, street music e pop music. Riapre anche il concorso natalizio per le scuole elementari, in memoria di Nedo Nencioni, sopravvissuto ai campi di concentramento. Il concorso si terrà al Chiostro dei Francescani e vedrà i bambini partecipare con poesie e disegni. L'iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere le celebrazioni natalizie di realità non cattoliche, offrendo ai più giovani un’opportunità di riflessione e di confronto su tradizioni e culture diverse. Un mese di dicembre ricco di iniziative. L'augurio dell'Assessore Padovani è che il maggior numero possibile di persone venga a Fucecchio per vivere l’esperienza di Natalia e partecipare agli eventi culturali in programma, che arricchiranno la città di magia e tradizione durante le festività. Natalia si concluderà il 6 gennaio con la Cavalcata dei Re Magi al Chiostro dei Francescani, una novità rispetto agli scorsi anni, in cui l’evento terminava con il Volo della Befana, anticipato quest’anno al 5 gennaio.

