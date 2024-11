Nassiryia, Masi (BE): "Rispetto i morti, ma lettura ideologica. Cdx mandava a morire, io chiedevo Pace"

Ha suscitato polemica la scelta del consigliere di Buongiorno Empoli - Siamo Empoli Leonardo Masi di uscire dall'aula del consiglio comunale lo scorso 12 novembre durante il minuto di silenzio richiesto da FdI e FI-Empoli del Fare per i caduti di Nassiryia.

Dopo le accuse da parte del Cdx, Masi chiarisce le motivazioni della sua scelta: "La retorica utilizzata sui social e sui giornali dagli esponenti della destra cittadina per attaccare la mia scelta di non partecipare al minuto di silenzio per i morti di Nassiriya è proprio il motivo per il quale sono uscito dall'aula. Non avevo dubbi, vista la parte politica dalla quale era arrivata la richiesta del minuto di silenzio, della lettura ideologica dell'attentato. Premetto, com'è ovvio, che da parte mia c'è il massimo rispetto e cordoglio per i lavoratori morti durante il proprio servizio ma il messaggio di quel minuto di silenzio non voleva essere questo".

Nel comunicato congiunto Fdi e FI "parlano di eroi caduti (i caduti sono di guerra e non di "missione di pace") per la nostra libertà - spiega Masi - L'invasione dell'Iraq, resa possibile da prove false costruite dagli Stati Uniti d'America su presunte armi di distruzione di massa (ci ricordiamo Colin Powell sventolare la provetta?) e sostenuta anche dal Governo Berlusconi, non era certamente per la libertà dell'Italia o per il suo popolo, anzi. Ha portato invece centinaia di migliaia di morti, precarietà in un territorio già fragile e instabilità geopolitica della quale ancora oggi viviamo le conseguenze. Del governo Berlusconi, della destra è la "responsabilità" di quelle vite spezzate".

"Mentre mandavano a morire, - conclude Masi - per interessi di altri stati, i nostri connazionali, quei carabinieri per cui ora chiedono minuti di silenzio, io ero in piazza per chiedere la Pace.

