Natale a Empoli è anche cultura: il programma completo

La grande novità del Natale di Empoli riguarda il programma culturale che riunisce tutte le iniziative in programma dal 16 novembre al 12 gennaio. Uno sforzo che l'amministrazione comunale ha fatto proprio in accordo con i tantissimi attori che rendono più ricca e attiva la vita culturale in città: da Giallo Mare al Teatro Shalom, dal Centro Busoni all'associazione Il Contrappunto, dall'associazione Harmonia al Cinema Teatro Excelsior. Empoli Città del Natale affianca dunque alle attrazioni per tutta la città anche tanti momenti culturali, sia che si rivolgano alle bambine e ai bambini più piccoli con i laboratori a Palazzo Leggenda, sia verso un pubblico più adulto con i concerti di musica classica e gospel. Passando anche per varie 'ibridazioni' come gli eventi dedicati al gioco di ruolo alla Casa del Pontormo, riaperta in occasione di specifici appuntamenti.

LA DICHIARAZIONE - "Empoli a Natale si fa più bella, per chi ci vive, per chi torna a casa e per chi la visita per la prima volta - ha commentato l'assessore alla Cultura Matteo Bensi -. Cultura e tradizione saranno protagoniste grazie alle aperture straordinarie di tutti i musei, che ospiteranno musica, degustazioni, visite guidate e laboratori per bambini. Palazzo Leggenda sarà lo spazio dei giochi e della scoperta delle tradizioni di tutti Natali, mentre la Collegiata e Santo Stefano risuoneranno di musica sacra e gospel. Invitate i vostri amici a Empoli, a Natale si sta bene insieme".

I MUSEI - Partiamo proprio dai musei: tutti quelli di Empoli vedranno aperture straordinarie. Parliamo quindi del Museo della Collegiata di Sant'Andrea, il Museo Civico di Paleontologia, il Museo del Vetro e la già citata Casa del Pontormo. Al loro interno ci saranno incursioni musicali, laboratori per i più piccoli, giochi di ruolo e degustazioni.

PALAZZO LEGGENDA - Palazzo Leggenda sarà addobbato a festa e diverrà la casa dei più piccoli con letture pomeridiane, laboratori con la tavoletta grafica, attività dedicate ai manga giapponesi e ospitando anche il coro delle voci bianche 'I cantori di Burlamacco' (appuntamento sabato 7 dicembre alle 17). La magia del Natale è pronta ad avvolgere l'antica torre e chi verrà a visitarla percorrendo 'via Leggenda', ovvero via Paladini, con numerose attrazioni.

CONCERTI - Non è Natale senza i caratteristici concerti. I Concerti di Sant'Andrea a cura del Centro Busoni accompagneranno la rassegna, dal primo appuntamento domenica 17 novembre con le musiche di Bach e Busoni fino al Concerto di Capodanno al Palazzo delle Esposizioni.

Torna il gradito appuntamento con il Toscana Gospel Festival: sabato 21 dicembre alla Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani arrivano le Harlem Sisters of Gospel alle 21. Venerdì 13 dicembre invece il suggestivo Concerto di Natale della Scuola primaria Ss.ma Annunziata alle 18.45.

Gli auguri in musica arrivano anche nelle frazioni, a cura dell'associazione Harmonia. Il primo appuntamento è per mercoledì 18 dicembre, nell'inedita sede del circolo Arci di Pontorme. Gli auguri "verranno cantati, suonati o recitati da te". Si replica al circolo di Ponte a Elsa alle 19 di venerdì 20 dicembre e per l'Epifania, lunedì 6 gennaio, alle 19 al circolo di Pozzale.

TEATRO - I pezzi da 90 del teatro arrivano a Empoli in occasione delle feste: Federico Buffa porta il suo spettacolo 'Due pugni guantati di nero' nell'ambito del festival Battiti al Palazzo delle Esposizioni, domenica 24 novembre alle 18. Giovedì 28 novembre va in scena Così è (se vi pare) di Pirandello con Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato al Giallo Mare Minimal Teatro. Giovedì 5 dicembre è tempo di Fiesta, con Fabio Canino, al Teatro Excelsior, alle 21. Non è prosa ma è certamente cultura l'incontro Il cielo in una stanza sabato 7 dicembre al teatro Il Momento, dove Pietro Di Martino e Umberto Galimberti intervengono tra domande filosofiche e risposte educative. Arriverà anche Angela Finocchiaro per mettere in scena al teatro Excelsior 'Il calamaro gigante' di Fabio Genovesi, lunedì 16 dicembre alle 21. Sempre all'Excelsior venerdì 20 dicembre alle 21 il concerto di Antonella Ruggiero, straordinaria cantante italiana. Tanti altri spettacoli sono nel cartellone completo.

ALTRI EVENTI - Ritorna ancora la festa di Capodanno in piazza della Vittoria con musica, animazione e dj-set. Debutta invece 'I Vini delle Feste', degustazione guidata di spumanti e vini dolci sabato 28 dicembre alle 18, in collaborazione con Fisar Empoli.

Tra gli eventi eccezionali, la mostra in Santo Stefano chiamata 'Divine Creature'. Si tratta di un progetto fotografico ideato da Adamo Antonacci ed è incentrato sul tema della disabilità affiancato a quello dell’arte pittorica sacra. Diversi quadri famosi che raffigurano scene sacre sono riprodotti con fotomodelli con disabilità.



I LUOGHI DELLA CULTURA DI EMPOLI

Museo della Collegiata di Sant’Andrea Piazzetta della Propositura, tel. 0571 757067 Collezione di opere d’arte sacra tra cui spiccano capolavori di Lorenzo Monaco, Filippo Lippi, Masolino, Mino da Fiesole e Rossellino. ORARI: martedì-domenica, ore 10-18 Museo civico di Paleontologia Piazza Farinata degli Uberti n. 8, tel. 0571 757067 La straordinaria storia della vita sulla Terra ripercorsa attraverso minerali, fossili e reperti: dal Big Bang fino alle tappe dell’evoluzione umana. Aperto su prenotazione. Palazzo Leggenda Via Paladini, tel. 0571 757873 La biblioteca dei bambini e delle bambine è un luogo magico che apre le porte verso i molteplici mondi della fantasia. Per scoprire il fitto programma di appuntamenti, letture e laboratori: www.biblioteca.comune.empoli.fi.it Museo del Vetro Via C. Ridolfi n. 70, tel. 0571 757067 Oggetti e strumenti della lavorazione narrano la storia del vetro di Empoli: dalle prime vetrerie al grande successo di un prodotto a cui è da secoli legata l’identità cittadina. ORARI: martedì-domenica, ore 10-18 Casa del Pontormo Via Pontorme n. 97, tel. 0571 757067 La casa dove nel 1494 nacque Jacopo Carucci in arte Il Pontormo ospita una mostra permanente che consente di immergersi nel tempo da lui vissuto e di conoscere il suo lavoro. Aperta su prenotazione. Punto informazioni turistiche Piazza del Popolo, 17 - Empoli tel. 0571 757132 ufficioturistico@comune.empoli.fi.it www.visitempoli.it

