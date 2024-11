Via Liguria, nuova viabilità per l'area della scuola Carrucci

L'apertura della nuova scuola 'Jacopo Carrucci' a Pontorme ha portato a un aumentato afflusso di traffico nella zona di via Liguria e nelle vie limitrofe. Recepite le segnalazioni da parte dei residenti, è stato deciso con l'ordinanza 577 del 22 ottobre 2024 di modificare la viabilità interna per raggiungere la scuola. Il cambio di viabilità sarà avviato a partire da lunedì 18 novembre, dalle 9 circa. Rimarrà il presidio della polizia municipale dell'Unione per gestire i flussi di traffico, dopo che questa viabilità era stata messa in pratica proprio dalle agenti e dagli agenti per semplificare l'accesso e l'uscita alla scuola.

I cambiamenti più salienti sono i divieti di sosta in alcune strade come via Liguria e via Veneto, il senso vietato tra via Liguria nel tratto tra via Veneto e via Emilia e i sensi unici da via Emilia verso via Veneto da via Lombardia verso via Liguria.

LE DICHIARAZIONI - "Abbiamo ascoltato i residenti che ci hanno chiesto una gestione migliore del traffico all'entrata e all'uscita delle scuole - spiega l'assessore alla Mobilità Simone Falorni -, questo intervento nella sostanza era già in vigore e visto che funzionava lo mettiamo a regime, in attesa dell'apertura del prolungamento di Via Liguria verso la nuova bretella di collegamento per Serravalle". L'apertura della bretella, che ricordiamo essere in capo a privati per opere di urbanizzazione legate a costruzioni residenziali, avrà ancora bisogno di alcune settimane, probabilmente l'apertura sarà all'inizio del nuovo anno.

Ecco i dettagli della viabilità descritti nell'ordinanza.

Via Liguria - tratto compreso tra via G. Monaco e via Veneto

- istituzione divieto di sosta lato numeri civici pari e direzione obbligatoria a destra all’intersezione con via Veneto;

Via Liguria - tratto compreso tra via Veneto e via Emilia

- istituzione senso vietato

Via Liguria - tratto compreso tra via Emilia e via Veneto

- istituzione senso unico di circolazione da via Emilia verso via Veneto;

- apposizione segnaletica verticale di doppio senso di circolazione all’intersezione con via Veneto;

Via Liguria - tratto compreso tra via Emilia e fine via Liguria

- istituzione direzione obbligatoria a diritto all’intersezione con via Emilia;

- istituzione senso vietato verso via Emilia;

- istituzione doppio senso di circolazione all’altezza di via Emilia;

Via Liguria - in corrispondenza dell’entrata della scuola primaria 'Jacopo Carrucci'

- istituzione obbligo di fermarsi e dare precedenza - STOP

Via Veneto - tratto compreso tra via Liguria e via Piemonte

- lato dei numeri civici dispari istituzione del divieto di sosta;

- lato dei numeri civici pari istituzione direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con via Liguria;

Via Emilia - tratto compreso tra via Lombardia e via Liguria

- istituzione senso unico da via Lombardia verso via Liguria;

- istituzione obbligo di fermarsi e dare precedenza - STOP all’intersezione con via Liguria;

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate