Vigile tenta di eludere controllo dei carabinieri, denunciato

Un vigile urbano usa la paletta di servizio per cercare di eludere un controllo stradale. Succede alle 4 di notte vicino a Pisa, in via Aurelia, all'altezza di via Livornese. Il vigile urbano è in servizio in un comune fuori dalla provincia.

I carabinieri hanno fermato l'auto condotta dal vigile, che ha esibito la paletta nel tentativo di far desistere i militari dal procedere al controllo. Tuttavia, questi ultimi hanno ritenuto sospetto l'atteggiamento del vigile urbano e hanno proceduto a una verifica più approfondita.

La paletta è stata sequestrata e l’uomo è "stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di possesso e illecito uso di segni distintivi in uso ai corpi di polizia".

