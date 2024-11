La bruschetta più lunga del mondo è di Castiglion Fiorentino: è lunga 75 metri

A Castiglion Fiorentino è stata realizzata una bruschetta da record lunga 75 metri, superando di tre metri il precedente primato mondiale detenuto da Benevento. L'iniziativa, organizzata nel chiostro di San Francesco, è stata il momento culminante di un evento promosso dall'associazione Città dell'Olio per celebrare e valorizzare l'olio d'oliva in dieci comuni della Valdichiana aretina e senese. Dopo essere stata preparata, la bruschetta è stata condivisa dai partecipanti. Ora si attende l'ufficializzazione del Guinness dei primati. L'evento ha visto il sostegno di vari comuni della zona, sottolineando l'importanza dell'olio come eccellenza territoriale.

