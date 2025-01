Forte vento e grandine in mattinata nell'Aretino

Grandine e vento a Arezzo e provincia nella mattinata di domenica 26 gennaio. L'evento è durato poco ma ha causato disagi alla viabilità e due tamponamenti tra la Due Mari e la Siena-Bettolle. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco per i rami caduti.

Alla Ronda Ghibellina, corsa podistica a Castiglion Fiorentino, grandine e nevischio hanno colpito oltre mille iscritti. In quel caso è stato necessario l'intervento della municipale e dei volontari per poter far proseguire la gara senza incidenti.

