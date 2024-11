Trovato morto sul ciglio della strada ad Altopascio: forse è stato investito

È stato trovato morto sul ciglio della strada in una via di Altopascio Antonio Ramunno, 69 anni, operaio in pensione e residente nel comune della Lucchesia. Il cadavere è stato rinvenuto in via Centoni a Badia Pozzeveri senza documenti dai carabinieri, dopo che un passante aveva scorto il corpo e dato l’allarme. Le forze dell’ordine erano già state contattate dal fratello del deceduto, preoccupato che il 69enne non fosse tornato a casa dopo la solita passeggiata.

Sebbene ancora non siano chiare le dinamiche che hanno portato al decesso, l'ipotesi più probabile è invece quella dell'investimento da parte di un'auto o altro mezzo a motore, che poi si è allontanato senza prestare soccorso.

Le indagini saranno condotte dai carabinieri, che stanno cercando testimonianze o immagini di telecamere che possano chiarire cosa abbia causato la morte del 69enne.

