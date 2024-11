Rinforzo per l'Abc Solettificio Manetti, ecco Riccardo Azzano

L’Abc Solettificio Manetti torna sul mercato e porta a Castelfiorentino Riccardo Azzano, ala friulana classe 2002, scuola APU Udine, ex Monfalcone, Fabriano e Bologna in cui ha vissuto le ultime tre stagioni tra serie B e B Interregionale. Un innesto importante, a maggior ragione dopo una prima parte di campionato complessa e segnata da pesanti infortuni, che approda in gialloblu per portare dinamismo e fisicità al roster castellano ed allungare le rotazioni a disposizione di coach Samuele Manetti.

“Si tratta di una nuova sfida che accolgo con entusiasmo – sono le prime parole di Riccardo in maglia Abc – e con la volontà di aiutare la squadra a risalire dopo un inizio di stagione difficile. Dopo i primi allenamenti necessari a conoscere i ragazzi e l’ambiente, sento la responsabilità di portare il mio contributo, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche dell’atteggiamento, della grinta e del sostegno morale ai compagni, dentro e fuori dal campo”.

“Sono molto contento dell’arrivo di Riccardo – prosegue coach Manetti -, un ragazzo giovane ma che ha già avuto esperienze importanti e che conosce questa categoria. Ha fisicità, dinamicità, forza ed energia, doti fondamentali per la nostra squadra, sa giocare negli spazi e può ricoprire sia il ruolo di 3 che di 4. Ho inoltre apprezzato sin da subito la persona e la serietà che ha dimostrato, facendo un’ottima impressione sia allo staff che ai ragazzi. Esattamente il giocatore di cui abbiamo bisogno”.

LA CARRIERA

Dopo il percorso giovanile nelle fila della APU Udine, nella stagione 2018/2019 fa il suo esordio a livello senior in C Gold sponda Udine Basket Club, dove resta nelle due successive stagioni assaporando anche il parquet di A2 con la Pallacanestro Udinese. Il 2021 segna il salto in serie B alla Falconstar Monfalcone, serie che lo vede protagonista anche l’anno successivo in maglia Janus Fabriano. Si arriva così alla storia recente e all’esperienza laccata Bologna Basket 2016, con cui è protagonista dell’ultimo campionato di B Interregionale, preludio alla nuova avventura in maglia gialloblu.

