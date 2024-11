Sciopero all'Accademia e al Bargello dei servizi museali contro un turismo che non redistribuisce ricchezza

Filcams Cgil Firenze e UilTucs Toscana hanno indetto uno sciopero per i servizi museali Accademia e Bargello di Firenze, con presidio ore 11-12:30 a Firenze presso piazza delle Belle Arti (angolo via Alfani-via Ricasoli).

“Nei giorni del G7 del turismo in città, ecco una vertenza emblema dell’overturismo, dove non si redistribuisce l’enorme ricchezza prodotta. Come per la gara di concessione degli Uffizi, siamo a chiedere ancora una volta, nel cambio gestore, il mantenimento delle condizioni economico-normative delle lavoratrici e dei lavoratori, compreso il contratto integrativo”

Fonte: Ufficio Stampa

