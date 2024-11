Il Tar della Toscana contro il parcheggio temporaneo del Viola park

Il Tar della Toscana ha accolto il ricorso di alcuni residenti nell'area vicina al Viola park e si è espresso contro la delibera del Comune di Bagno a Ripoli che a fine 2023 aveva dato l'ok all'utilizzazione temporanea di un terreno agricolo in favore di un posteggio ( un'area di 5 ettari, un parcheggio da 490 posti) a servizio degli utenti del centro sportivo Rocco Commisso. Il parcheggio era temporaneo in attesa della realizzazione di quello scambiatore della futura linea della tramvia per Bagno a Ripoli, ma per il Tar "Non è un'area urbana e non c'è interesse pubblico", nel caso in questione ci sarebbe stato un interesse "tutto privatistico". Sempre secondo i giudici amministrativi il Comune avrebbe agito per "finalità diverse da quelle indicate dalla legge".

Replicano però gli amministratori: "Abbiamo letto le motivazioni della sentenza e ne prendiamo atto — dice Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, Comune che insieme alla Fiorentina si era opposto al ricorso —. Abbiamo adesso più strade previste dalla legge per mantenere questa opera che si è dimostrata fondamentale per la collettività e per l'ordine pubblico, valuteremo quale intraprendere".

Notizie correlate