Use Rosa Scotti, Stella Tarkovicova è biancorossa

L’Use Rosa Scotti ha trovato la sostituta di Laura Prats. E’ infatti ufficiale l’arrivo di Stella Tarkovicova, ala slovacca, 182 cm, classe 1999 che ha iniziato la stagione a Vicenza. La Ds Francesca Papini e coach Alessio Cioni hanno iniziato a sondare il mercato da qualche settimana e, finalmente, hanno messo nero su bianco colmando una lacuna che si era aperta nella squadra a causa dell’infortunio dell’esterna spagnola.

Stella Tarkovicova ha iniziato la sua carriera nello Slovan Bratislava. Da lì è passata per quattro anni in Repubblica Ceca tra Valosun Brno e SBS Ostrava prima andare in Germania dove ha giocato con le Panthers Osnabruck. L’arrivo in Italia a Carugate e, quest’anno, a Vicenza dove l’ha trovata l’Use Rosa Scotti convincendo coach Alessio Cioni che ha visto in lei una giocatrice capace di integrarsi bene non solo dal punto di vista tecnico sia con le senior che con le giovani.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate