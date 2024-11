Porte aperte al Virgilio, 6 appuntamenti dal 23 novembre per scoprire Classico, Linguistico e Artistico

A partire da sabato 23 novembre dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e per altri 5 appuntamenti successivi chi è interessato a scoprire i licei classico e linguistico varcherà la soglia di Via Cavour 62, mentre gli interessati al Liceo Artistico saranno accolti in Via Fucini. L’invito è rivolto a tutti gli studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di primo grado.

Gli OPEN DAYS, saranno la perfetta occasione di incontro per visitare gli spazi della scuola, i laboratori e conoscere il corpo docente e gli studenti tutor.

A questi si affiancheranno altre occasioni:

VIRGILIO PORTE APERTE: ogni studente della scuola secondaria di primo grado avrà l'opportunità di seguire una o più lezioni laboratoriali dei diversi indirizzi dell’Artistico, del Classico e del Linguistico insieme agli studenti e ai docenti. In queste lezioni i ragazzi avranno l’occasione di essere parte attiva della scuola e ciò darà loro modo di scegliere più consapevolmente il futuro percorso di studi da intraprendere.

BENVENUTI IN CLASSE: è il momento in cui ogni studente della scuola secondaria di primo grado avrà l'opportunità di seguire una mattina di lezioni direttamente inserito in una classe del Classico o del Linguistico.

In ognuna delle circostanze descritte, è previsto un numero chiuso di partecipanti. Per iscriversi basterà inquadrare con il proprio dispositivo personale il QRCode presente nella locandina e compilare il FORM specifico.

Chi volesse, prima o dopo i vari appuntamenti, approfondire la conoscenza dell’Istituto troverà tantissime altre informazioni, foto e video sul sito della scuola nella sezione orientamento: https://www.virgilioempoli.edu.it/orientamento-in-entrata/ e sui profili social instagram: iisvirgilioempoli e facebook:Iis Virgilio Empoli.

Fonte: Ufficio Stampa

