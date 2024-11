Controlli a Livorno: denunce e segnalazioni per spaccio e possesso di oggetti per scasso

I carabinieri di Livorno durante il loro servizio di controllo delle aree del centro città comprese tra le piazze della Repubblica, Garibaldi, Mazzini e piazza XX Settembre, hanno sorpreso e denunciato per spaccio un uomo ed una donna sulla trentina mentre cedevano 1 grammo di marijuana ad un giovane.

A seguito della perquisizione, la donna è stata trovata in possesso di altri 6 grammi di hashish messi sotto sequestro dai militari. L’acquirente è stato invece segnalato alla prefettura quale assuntore per fine non terapeutico.

Sempre in questo contesto tre uomini, di età compresa tra 19 e 47 anni, sono stati denunciati per porto di attrezzi da scasso. I tre sono stati sorpresi in possesso di un coltello a serramanico avente lama di 15 cm, di una forbice con lame della lunghezza di 15 cm e di vari attrezzi da scasso e grimaldelli.

Sempre nella giornata di ieri sono state inoltre elevate tre sanzioni amministrative previste per guida in stato di ebbrezza alcolica. Infine, un giovane poco sopra la ventina, è stato segnalato alla prefettura perchè trovato in possesso di 1,87 grammi di cocaina destinata all’uso personale.

Notizie correlate