Firenze, via Bolognese: dal 18 al 23 novembre lavori notturni di asfaltatura

Al via dal 18 novembre l’intervento di asfaltatura di via Bolognese. Terminata la posa delle nuove condotte dell’acquedotto (un intervento che rientra tra quelli finanziati dal PNRR per la riduzione delle perdite idriche) viene effettuato il lavoro di ripristino definitivo della sede stradale. Il cantiere sarà attivo fino al 23 novembre con orario 21.00 – 06.00 in modo da limitare al massimo i disagi alla viabilità su un asse stradale fondamentale per collegare Firenze ed il Mugello.

I NUMERI DELL’INTERVENTO

L’intervento di asfaltatura interesserà il tratto di via Bolognese compreso tra il civico 98 ed il civico 37R e sarà realizzato attraverso le seguenti lavorazioni: fresatura; binder; tappetino; segnaletica stradale.

Il lavoro è organizzato in orario notturno (dalle ore 21.00 alle ore 06.00).

PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ

Da lunedì 18 novembre a sabato 23 novembre (dalle ore 21.00 alle ore 06.00) saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità per consentire l’asfaltatura di via Bolognese:

VIA BOLOGNESE: dall’intersezione con via Salviati all’intersezione con Largo Fanciullacci,

- viene istituito il divieto di transito a tutti i veicoli (esclusi frontisti, anche di via del Poggiolino, vicolo del Cionfo, viuzzo del Poggiolino e vicolo di San Marco Vecchio mezzi di soccorso, Polizia, trasporto pubblico locale e veicoli diretti in via di Careggi ed in uscita da via della Pietra);

- istituzione di transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t (escluso mezzi di soccorso e polizia diretti nell’area interdetta;

VIA BOLOGNESE: dall’intersezione con via della Pietra all’intersezione con Largo Fanciullacci (cantiere posto tra il civico 37R ed il civico 98) -

- strada interrotta all’altezza del cantiere: istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli (escluso mezzi di soccorso e Polizia diretti nell’area interdetta e veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili);

- divieto di sosta con rimozione forzata;

- divieto di transito ai pedoni;

- limite max di velocità di 10 km/h

VIA DI MONTUGHI: dall’intersezione con via Stibbert all’intersezione con via Bolognese -

- strada interrotta all’altezza del cantiere: istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli (escluso mezzi di soccorso e Polizia diretti nell’area interdetta e veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili);

- divieto di sosta con rimozione forzata;

- limite max di velocità di 30 km/h

VIA STIBBERT: dall’intersezione con via Vittorio Emanuele II all’intersezione con via di Montughi -

- istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli (escluso mezzi di soccorso e Polizia diretti nell’area interdetta e veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili);

VIA DELLA PIETRA: all’intersezione con via Bolognese –

- istituzione di direzione obbligatoria a sinistra;

VICOLO DI SAN MARCO VECCHIO: all’intersezione con via Bolognese –

- istituzione di direzione obbligatoria a destra.

DI SEGUITO LA VIABILITÀ ALTERNATIVA CONSIGLIATA:

IN INGRESSO A FIRENZE – per i veicoli privati provenienti da Nord e che transitano su via Bolognese in direzione del capoluogo sarà possibile deviare su via Salviati, immettendosi quindi su via Togliatti, via Faentina all’altezza del Ponte alla Badia, via Borghini, proseguendo poi verso Piazza delle Cure.

IN USCITA DA FIRENZE – per i veicoli privati provenienti dal capoluogo e che transitano su via Bolognese in direzione del Mugello, sarà possibile: a) dalla Fortezza da Basso immettersi su via Lorenzo il Magnifico, Piazza della Libertà, Cavalcavia delle Cure, Viale dei Mille, via Passavanti, via Madonna della Querce, Ponte alle Riffe, via Caracciolo via Cuoco, via Faentina, via Togliatti, via Salviati e quindi immettersi su via Bolognese; b) da via Masaccio immettersi su via Don Minzoni, Cavalcavia delle Cure, Viale dei Mille, via Passavanti, via Madonna della Querce, Ponte alle Riffe, via Caracciolo via Cuoco, via Faentina, via Togliatti, via Salviati e quindi immettersi su via Bolognese.

Fonte: Ufficio Stampa Publiacqua

