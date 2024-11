Furto, possesso di droga e guida in stato di ebbrezza: tre deferiti a Pontedera

I carabinieri di Pontedera hanno deferito un soggetto, con precedenti penali, per furto di generi vari per un valore di 130 € e un uomo di nazionalità extracomunitaria, anch'esso con precedenti, trovato in possesso di 4,5 gr di hashish oltre tre 1.000 € in contanti.

Sempre ieri i militari hanno deferito un uomo, anch’egli di nazionalità extracomunitaria, coinvolto in un sinistro stradale senza feriti sorpreso con un tasso alcolemico di 0,81 g/l che gli è costato il ritiro della patente di guida.

