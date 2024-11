Maintech dona un defibrillatore per lo Skatepark di Sovigliana

Un defibrillatore a disposizione della comunità di Sovigliana, per dimostrare sempre più il legame con il territorio in cui opera da anni con passione e competenza. La Maintech, azienda fondata nel 2011 e con sede proprio nella frazione vinciana, ha fatto questa importante scelta, in linea con il proprio impegno quotidiano nel campo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Da sempre impegnata a garantire ambienti sicuri e a supportare le aziende con consulenze professionali, Maintech ha adottato il modello giuridico di Società Benefit, con un forte impegno verso la sostenibilità sociale e ambientale. Ecco dunque che venerdì 22 novembre l’azienda fondata da Susanna Vigni, Gabriele Cenci e Mario Masciadri inaugurerà la postazione del defibrillatore esterno semiautomatico (DAE) allo Skatepark di viale Palmiro Togliatti, in un evento che complessivamente punterà a sensibilizzare sulla sicurezza e il benessere della comunità.

Il taglio del nastro, in programma alle 12, sarà preceduto alle 10 da un evento aziendale nella sede di via Fratelli Cairoli 12. Durante la mattinata ci saranno la presentazione delle aziende partner, gli interventi dei soci Maintech e delle autorità locali, inclusi rappresentanti del mondo politico e sociale. Tra i partner dell’evento figurano Lilith Centro Aiuto Donna di Empoli, e TeknoForm, azienda specializzata nella formazione in ambito sicurezza sul luogo di lavoro.

L’evento, è patrocinato dal Comune di Vinci, ma anche da Empoli, Cerreto Guidi e Capraia e Limite nei quali nei prossimi anni verrà installato il medesimo dispositivo sempre nell’ambito del progetto di sensibilizzazione alla “sicurezza”

Durante l’inaugurazione di mezzogiorno sarà possibile iscriversi gratuitamente al corso per l’utilizzo del defibrillatore, grazie al QR code a disposizione sul dispositivo oppure tramite il link https://l.ead.me/bfQBAl.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate