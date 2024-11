50 anni di Shalom in mostra all’Orcio d’Oro a San Miniato

La mostra fotografica, che ripercorre i 50 anni di storia del Movimento Shalom, sarà inaugurata il giorno 21 Novembre alle ore 19 all’Orcio d’Oro in via Augusto Conti, 48 a San Miniato. Le foto esposte, in vari formati, raccontano con le immagini e le didascalie il percorso fatto dal Movimento Shalom dal 1974 ad oggi. La ricostruzione della “vicenda” Shalom parte da un giovane seminarista della Diocesi di San Miniato, in servizio alla parrocchia di Staffoli, passando dalle iniziative per coinvolgere giovani e meno giovani in una scuola di formazione alla pace, alla solidarietà, alla condivisione, per arrivare ad un’azione condivisa nel campo dell’aiuto ai paesi in via di sviluppo secondo un nuovo modello di cooperazione autosostenibile, per un reale progresso economico e sociale delle comunità autoctone.

Le foto, ricavate dall’archivio del Movimento, mostrano come Shalom abbia a cuore la formazione delle giovani generazioni, spendendo per loro sia in Italia come all’Estero molte risorse umane ed economiche per attività di formazione, educazione ed istruzione. Appare chiaro come l’impegno si sia concretizzato nella costruzione di scuole di ogni ordine e grado, nella convinzione che l’educazione e l’istruzione sono i principali strumenti per promuovere una società più giusta nella quale ciascuno ha le stesse opportunità di crescita indipendentemente dal paese dove è nato. Le immagini ci riportano indietro nel tempo e ci fanno rivivere momenti di grande impegno, dove volontari motivati, spinti da uno spirito umanitario globale, hanno messo a disposizione degli ideali del Movimento tempo, voglia di fare e competenze. All’inaugurazione seguirà un intervento di Don Andrea Cristiani sul metodo applicato da Shalom nella cooperazione internazionale, una novità sia nel campo dell’aiuto umanitario, dello sviluppo, dell’autodeterminazione, della promozione della pace

