In centro a Certaldo saranno abbattuti alcuni alberi

Il Comune di Certaldo informa che nelle prossimi settimane saranno svolti alcuni lavori programmati di potatura e alcuni straordinari di abbattimento di diversi alberi, 35 in tutto, che a seguito dell’analisi commissionata dal Comune ad un esperto agronomo, sono stati classificati a rischio di cedimento e caduta.

Da oggi, lunedì 18 novembre, la potatura dei lecci che circondano la piazza Boccaccio.

Da lunedì 25 novembre, inizierà invece l’abbattimento dei pini situati nei giardini di via Fiorentina situati di fronte al cimitero della Misericordia.

Da lunedì 2 dicembre saranno infine avviate le operazioni di abbattimento di 25 ippocastani situati lungo la pista ciclabile di viale Matteotti.

“L’abbattimento di queste piante diventa necessario dopo che ne è stata certificata la pericolosità - spiega il vicesindaco con delega all’ambiente - e con gli eventi meteo sempre più frequenti e violenti, non possiamo prenderci la responsabilità di continuare a potarli come se niente fosse, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini. Non c’è tempo da perdere per toglierli, ma ci impegniamo a programmare di metterne di nuovi, quando sarà la stagione adatta alla messa a dimora di nuovi alberi. Per la pista ciclabile inoltre, parteciperemo con un progetto a dei bandi per cercare risorse per una riqualificazione complessiva del tracciato”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

