Al via l’opera di asfaltatura di via Sant’Appiano, una delle più transitate dell’area sud di Barberino Tavarnelle

Ha preso il via un’opera di asfaltatura di via Sant’Appiano dal bivio di Linari al ponte in località Valcanoro. Un investimento del valore di 75mila euro che l’amministrazione comunale ha messo in campo per migliorare la sicurezza e la fruibilità della viabilità e conferire decoro all’intera area sotto il profilo ambientale, essendo la strada una delle più transitate della zona sud del territorio comunale. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di manutenzione straordinaria è stata predisposta la chiusura della viabilità fino al 22 novembre dalle ore 8 alle ore 18.

“La vivibilità di un territorio passa anche dalla sicurezza, dal decoro e dalla fluidità delle strade – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani - il nostro obiettivo è quello di intervenire sui tratti più critici, le cui condizioni precarie sono state determinate dall’usura e dal tempo, e parallelamente continuare il nostro lavoro sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del territorio che, per bellezza paesaggistica e posizione geografica, rappresentano un importante biglietto da visita per i visitatori che raggiungono il Chianti e lo percorrono in auto e in bicicletta”.

L’attenzione alle frazioni - aggiunge il sindaco David Baroncelli - è confermata da una sequenza di interventi per la risistemazione, la riasfaltatura e la realizzazione di manutenzioni straordinarie che interessano vari tratti di strade comunali, l’intento è quello di rimettere in sesto i piani delle viabilità che presentano maggiori criticità”.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO

