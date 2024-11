Espulso dall'Italia, lo trovano a Pontedera: arrestato 18enne

Nella serata di venerdì 15 dicembre, i carabinieri di Pontedera hanno arrestato un 18enne, con precedenti penali, per rientro illegale nel territorio nazionale e possesso di documenti falsi. Il giovane, espulso dall'Italia lo scorso 5 settembre su disposizione della Prefettura di Pisa, è stato rintracciato a Pontedera.

Al momento del controllo, ha esibito un passaporto e una carta d'identità risultati essere falsi, che sono stati immediatamente sequestrati. Dalle indagini è emerso che il 18enne, nonostante l'ordine di espulsione, era rientrato in Italia in modo clandestino, utilizzando i documenti falsi per evitare i controlli delle autorità. Arrestato in flagranza di reato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

