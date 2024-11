Frana di un tratto di via Ildebrandino a Cerreto Guidi, aggiudicati i lavori

Svolta per il dissesto franoso in Via Ildebrandino, a Cerreto Guidi, causato dalle caratteristiche morfologiche della zona.

Dopo aver ottenuto il finanziamento legato alla progettazione fatta anni fa, tra un mese circa, sarà attivato il cantiere per dare inizio ai lavori, aggiudicati per € 580.000 alla ditta Italscavi di Signa. In questi anni l’Amministrazione comunale è più volte intervenuta per la messa in sicurezza di questo tratto, impegnandosi per un intervento risolutivo possibile solo con finanziamenti sovra comunali.

“I lavori che inizieranno nelle prossime settimane sono attesi da anni – commenta il Sindaco Simona Rossetti- l’Amministrazione comunale si è a lungo adoperata per richiedere un finanziamento e siamo soddisfatti che tanto impegno sia ripagato con la realizzazione dell’opera che consisterà nella bonifica e nel consolidamento del dissesto franoso. Questo intervento rientra nella costante attività che stiamo svolgendo per la sicurezza del nostro territorio. Ringrazio i tecnici progettisti e il nostro dirigente di area tecnica per aver svolto la gara e lavorato per arrivare a questa importante aggiudicazione”.

Da segnalare che il cantiere in Via Ildebrandino prevede una particolare elaborazione con un ponteggio carrabile su cui posizionare il mezzo. Per installare il ponteggio si renderà necessaria l’attivazione di un senso unico alternato e l’occupazione di alcuni stalli per la sosta, mentre l’area del cantiere per lo stoccaggio, sarà collocata in fondo a Via Ildebrandino. Queste variazioni alla viabilità saranno indicate nei giorni precedenti ai lavori con apposita segnaletica.

