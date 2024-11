Fine stagione con medaglie per la Canottieri Limite: bronzo al campionato italiano Gran Fondo

Siamo ormai in chiusura della stagione agonistica 2024, ma i successi per la Società Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni non sono ancora terminati.

Lo scorso fine settimana nelle acque di San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine, una delegazione di atleti della Canottieri Limite ha dato battaglia al Campionato Italiano di Gran Fondo portando a casa un prestigioso bronzo nel 2- under 17 maschile ad opera di Mattia Carboncini e Matteo L’Ala. Risultato che fa ben sperare per la prossima stagione, quando i due saranno ancora nella categoria under 17 (che comprende atleti di 15 e 16 anni) e che da settembre hanno ripreso gli allenamenti in vista della prossima stagione.

Con loro anche Emma Luchetti e Rebecca Lensi che hanno chiuso la finale del 2- under 17 femminile al quarto posto e Tommaso Laganà e Leonardo Sostegni sul 2- under 19 maschile che dopo l’estate di grandi successi (entrambi laureati in questa stagione Campioni Italiani, argento al Campionato Europeo e Leonardo Sostegni anche Campione del Mondo in carica) hanno dato prova di essere pronti ad affrontare una nuova stagione.

A gareggiare anche Zeno Rizzo, giovanissimo atleta che dalla prossima stagione entrerà nella categoria under 17, che con Filippo Dalcanto della Canottieri Pontedera ha conquistato un oro nel 2x cadetti maschile.

Fonte: Società Canottieri Limite ASD

Notizie correlate