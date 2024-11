Portoferraio, denunciato due automobilisti positivi all'etilometro

I carabinieri della compagnia di Portoferraio continuano i controlli sul territorio, soprattutto in orario serale e notturno, per contrastare l'abuso di alcol e droghe e garantire la sicurezza stradale. Durante i controlli, sono state ritirate due patenti a due automobilisti: un uomo di circa 60 anni con un tasso alcolemico di 1,16 g/l e un giovane di circa 20 anni con un tasso di 1,60 g/l. Al giovane sono state inoltre comminate sanzioni per uso del telefonino e velocità pericolosa, per un totale di 1000 euro. Entrambi sono stati denunciati penalmente e le loro patenti ritirate. Le auto sono state affidate a conducenti idonei. I controlli proseguiranno in tutta la provincia per garantire la sicurezza stradale.

