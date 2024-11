Raccolta differenziata: i risultati premiano l’impegno, ma guardiamo al futuro

Come lista civica Viviamo siamo soddisfatti degli ottimi risultati raggiunti nella raccolta differenziata sul nostro territorio. Capraia e Limite si conferma tra i comuni più virtuosi, come riportato dalla stampa.

Nonostante questi successi, riteniamo che ci sia ancora spazio per migliorare. Ad esempio, la nostra recente mozione, incomprensibilmente bocciata, avrebbe potuto rappresentare un passo avanti concreto visto che proponeva la creazione di un piccolo ecocentro.

Inoltre auspichiamo come dichiarato dalla maggioranza a più riprese l'istituzione di un ecofurgone a Capraia e Castra. Questo mezzo faciliterà il conferimento di più materiali, stimolando ulteriormente l’impegno dei cittadini nella raccolta differenziata e offrendo nuove opportunità per il recupero dei rifiuti.

Crediamo inoltre che l’impegno dei cittadini meriti un riconoscimento tangibile. Una riduzione delle tariffe sui rifiuti potrebbe essere un incentivo efficace per premiare comportamenti virtuosi e consolidare ulteriormente i risultati raggiunti.

Come forza attiva sul territorio, ci impegniamo affinché alle parole seguano i fatti. Lavoreremo anche se all'opposizione per trasformare queste proposte in realtà nel più breve tempo possibile, contribuendo a rafforzare la sostenibilità e a promuovere concretamente l’economia circolare.

Non possiamo però ignorare le lacune dell’amministrazione comunale, che dimostra confusione persino nell’utilizzo dei termini legati alla gestione dei rifiuti. Si insiste a parlare di *ecocentro*, quando in realtà il nostro comune dispone soltanto di un’ecotappa. Quest’ultima, come noto, offre possibilità di smaltimento estremamente limitate, riducendosi a pochi materiali come batterie e olio esausto. Un *ecocentro* è ben altra cosa: una struttura completa e adeguata che consentirebbe il conferimento di una vasta gamma di rifiuti, promuovendo una gestione più efficiente e sostenibile.

Infine avremmo preferito l'istituzione di un piccolo ecocentro, ma non siamo affatto contrari alla realizzazione dell'ecofurgone che era sottinteso nella nostra mozione, anche se non reso esplicito nella forma. Nonostante queste precisazioni terminologiche, noi baseremo nelle nostre valutazioni politiche future sugli atti concreti realizzati.

In conclusione, incrementare i servizi dedicati all’economia circolare è una richiesta da valorizzare e attuare al più presto. Dobbiamo prendere spunto da iniziative virtuose e sperimentare nuove soluzioni. Il Green e l’economia circolare non possono restare solo belle parole: è necessario praticarle ogni giorno, anche attraverso piccole ma concrete iniziative da parte dell’amministrazione comunale.

Come più volte detto, sollecitare la maggioranza è dovere dell'opposizione.

Guicciardo del Rosso e il comitato elettorale

