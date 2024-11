Rapina in centro a Empoli: rubano abiti, uno fugge spintonando addetto. Arrestati due 18enni e un 26enne

La sera del 12 novembre, i carabinieri di Empoli hanno arrestato in flagrante tre cittadini nordafricani, due tunisini di 18 anni e un marocchino di 26 anni, per una rapina impropria in un negozio del centro storico. I tre avevano tentato di rubare capi di abbigliamento rimuovendo le etichette antitaccheggio. Dopo essere stati scoperti, due sono stati trattenuti nel negozio, mentre il terzo è fuggito spintonando un addetto, ma è stato rintracciato poco dopo dai Carabinieri.

I due tunisini erano stati arrestati la sera precedente per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e porto abusivo di oggetti, e rilasciati quella mattina con il divieto di dimora a Empoli, violato nel nuovo episodio. Di conseguenza, sono stati portati al carcere di Sollicciano. Il marocchino, invece, è stato sottoposto al divieto di dimora a Empoli. L'indagine è ancora in corso, con presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

