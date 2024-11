Use Rosa Scotti, Leghissa: "Partita dura, decisiva la coesione"

La solidità sotto le plance è stata ancora una volta uno dei punti di forza dell’Use Rosa Scotti nella vittoria con Moncalieri, due punti che consentono alle ragazze di Alessio Cioni di essere al comando della classifica assieme a Galli che ha però una partita in meno. I numeri, da questo punto di vista, parlano chiaro: doppia doppia per Colognesi (10 punti e 10 rimbalzi), lo stesso per Vente (12 punti ed 11 rimbalzi) e, soprattutto, una gran prestazione della giovane Elisa Leghissa. Appena diciottenne, la pivot triestina è stata senza dubbio la nota più positiva della gara di domenica con i suoi 12 punti ed un bel 60% dal campo.

“E’ stata la solita partita difficile e combattuta – spiega – ancora una volta l’abbiamo portata a casa di squadra e direi che questo è un buon segnale. Molte nostre partite sono state punto a punto e credo che la nostra coesione sia stata decisiva. Anche fuori dal campo stiamo bene insieme ed anche questo è un aspetto importante. I miei punti? Ovvio che fa piacere aver giocato una buona partita ma, che sia stata io o un’altra conta poco. L’importante è aver preso altri due punti proseguendo così nel nostro periodo positivo”. “La classifica – prosegue – è anche oltre le aspettative che avevamo all’inizio. Per questo siamo contente anche se, di questi tempi, la classifica non è certo la cosa più importante”. Leghissa, oltre che in prima squadra, è protagonista anche in Under 19 dove la squadra allenata da Nino Scano ed Alessio Cioni sta facendo ottime cose. “Anche qui non possiamo che essere contente di quello che stiamo facendo. Speriamo di arrivare più avanti possibile. Personalmente mi trovo molto bene con entrambi i gruppi ed in generale qui a Empoli. Lavoriamo molto ma il clima è giusto e si sta davvero bene”.

Intanto, per l’Use Rosa Scotti prosegue il momento piemontese. Dopo Moncalieri, infatti, la squadra biancorossa sarà impegnata domenica prossima a Torino con l’obiettivo di allungare la striscia positiva di risultati.