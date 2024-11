Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili nel weekend

Ecco tutti risultati delle squadre giovanili scese in campo nel weekend:

UNDER 19 GOLD

Frena ad Arezzo la corsa dei ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaEstra cadono in volata per 79-76. Dopo un ottimo approccio, che vale il +8 alla prima sirena (12-20), i gialloblu allentano le maglie difensive e i 27 punti subiti nel secondo quarto mandano tutti all’intervallo sul 39-42. Al rientro dagli spogliatoi Arezzo impatta e mette la testa avanti al 30′ (62-61), preludio al punto a punto finale che nella volata premia i padroni di casa.

Prossimo impegno lunedì 25 novembre alle 21 al PalaBetti contro la Polisportiva Galli Basket.

Basket Aretina – Abc Castelfiorentino 79-76

Tabellino: Rosi 9, Ticciati 18, Vallerani 6, Leti, Marchetti 12, Carzoli 6, Bartolini 9, Damiani 3, Fabrizzi, Viviani 11, Niccolini 2. All. Corbinelli.

Parziali: 12-20, 27-22, 23-19, 17-15

UNDER 19 REGIONALE

Nuovamente rinviato l’appuntamento con la prima vittoria stagionale per i ragazzi di Carlo Gozzi, che al PalaBetti cedono il passo alla Cerretese per 43-56. Gli ospiti mettono la testa avanti fin dalla palla a due, toccando il +7 al primo riposo (9-16) per poi gestire e toccare la doppia cifra di vantaggio a metà gara (21-31). Nella ripresa i gialloblu cercano di reagire e tornare a contatto, ma gli ospiti tengono saldo il controllo allungando definitivamente nell’ultimo quarto.

Prossimo impegno sabato 23 novembre alle 16 al PalaBetti contro Santo Stefano Campi.

Abc Castelfiorentino – Basket Cerretese 43-56

Tabellino: Altamore 12, Barlabà 14, Kamberaj 4, Giglioli 6, Bernardoni 5, Uci 2, Fiorentini, Jelassi, De Simone, Macalindong. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 9-16, 12-15, 14-13, 8-12

UNDER 17 GOLD

Nello scontro al vertice i ragazzi di Cosimo Corbinelli mantengono l’imbattibilità e con essa la testa della classifica chiudendo all’overtime la pratica San Giobbe Chiusi: 83-80 il finale al PalaBetti. Dopo un primo quarto intenso e punto a punto (23-22 al 10′), i gialloblu alzano l’intensità nella seconda frazione e, spinti da quattro uomini in doppia cifra, toccano il +12 all’intervallo (54-42). Al rientro l’inerzia non si sposta, con l’Abc che sembra in saldo controllo ma, dopo il passaggio al 30′ sul 71-58, un ultimo quarto letteralmente da incubo rimanda il verdetto all’extratime: 74-74. Poi, nei cinque minuti supplementari, i gialloblu riescono a tenere alta la concentrazione infilando i possessi decisivi che indirizzano il big match.

Prossimo impegno domenica 24 novembre alle 11:30 sul campo della Pallacanestro Grosseto Team 90.

Abc Castelfiorentino – San Giobbe Chiusi 83-80 dts

Tabellino: Bufalini 15, Fedeli 12, Costantini 22, Ciulli 19, Baldi 5, Rosi 5, Garbetti 1, Pagliai 4, Crisafi, Simoncini, Zampacavallo, Matteuzzi. All. Corbinelli. Ass. Calvani.

Parziali: 23-22, 31-20, 17-16, 3-16, 9-6

UNDER 15 GOLD

Acuto casalingo per i ragazzi di Marco Guerriero che al PalaBetti chiudono la pratica Massa e Cozzile sul 62-46. Dopo il botta e risposta iniziale, i gialloblu scappano a cavallo tra la prima e la seconda frazione, toccando anche il +18 e, nonostante qualche contropiede concesso di troppo, amministrano il vantaggio fino al 38-26 di metà gara. Così, al rientro dagli spogliatoi, l’Abc alza l’intensità trovando buoni tiri e resta così in saldo controllo fino alla sirena.

Prossimo impegno domenica 24 novembre alle 11:15 sul parquet del Basketball Club Lucca.

Abc Castelfiorentino – Basket Massa e Cozzile 62-46

Tabellino: Di Carlo 22, Di Vilio 3, Pagliai 18, Profeti 7, Capuana 1, Barnini 7, Paniccià 4, Giovannoni, Capocchini, Bianchi, Bufalini, Bertelli. All. Guerriero.

Parziali: 25-14, 13-12, 13-10, 11-10

UNDER 14 GOLD

Tornano alla vittoria i ragazzi di Marco Guerriero, che al termine di una gara dai due volti espugnano il parquet della Sancat per 63-67. Pessimo l’avvio dei gialloblu, con la squadra di casa che prende il largo toccando anche il +18 per poi chiudere la prima frazione sul 23-9. Nel secondo quarto, però, arriva la reazione castellana, con l’Abc che alza l’attenzione in difesa, trova maggiori spazi in attacco e piazza il contro break che riapre completamente i giochi a metà gara (36-30). Nella ripresa i gialloblu concretizzano la rimonta e passano a condurre toccando anche il +12, salvo poi assistere al rientro dei fiorentini che arrivano fino a -4 con due minuti sul cronometro: ma proprio nel momento più difficile alcune buone penetrazioni e la precisione dalla lunetta mettono al sicuro il risultato.

Prossimo impegno sabato 23 novembre alle 18 al PalaBetti contro Mens Sana Basketball.

Sancat Basket – Abc Castelfiorentino 63-67

Tabellino: Bertelli 12, Gazzarrini 5, Profeti 14, Pirrone 25, Scherillo 3, Lisi 2, Giovannoni 4, Torregrossa, Cipolla N., Anton, Cipolla T., Barbieri. All. Guerriero. Ass. Calvani.

Parziali: 23-9, 13-21, 15-19, 12-18

UNDER 13 REGIONALE

Sul parquet del Valdelsa Basket arriva il primo successo stagionale per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che a Colle fanno la voce grossa e chiudono i giochi sul 39-60. I locali, infatti, restano in scia giusto il tempo del primo quarto (7-13 al 10′), salvo poi assistere alla fuga castellana che si concretizza in una seconda frazione letteralmente a senso unico, tanto che all’intervallo il tabellone segna 14-34. Così, con la gara ormai solido in controllo, al rientro dagli spogliatoi i gialloblu devono soltanto amministrare.

Prossimo impegno sabato 23 novembre alle 16 sul parquet del Poggibonsi Basket.

Valdelsa Basket – Abc Castelfiorentino 39-60

Sono scesi in campo: Sordi, Battaglia, Costa, Bagnoli, Allegra, Marzuoli, Scarscelli, Lucchesi, Profeti, Iori, Vanni, Sardelli. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

Parziali: 7-13, 7-21, 13-19, 12-7

