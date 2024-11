Al Porto di Livorno sequestrato un carico di circa 24 tonnellate di pneumatici diretti in Senegal

A Livorno, funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i Carabinieri per la Tutela Ambientale hanno sequestrato un carico di circa 24 tonnellate di pneumatici diretti in Senegal, dichiarati come "rigenerati o usati" ma in realtà costituiti da 2.142 pneumatici fuori uso. Questi, classificati come rifiuti speciali non pericolosi (CER 16.01.03), erano stoccati in modo non conforme alle normative, con alterazioni strutturali che ne compromettevano la sicurezza e il riutilizzo. L'esportatore, un cittadino italiano titolare di partita IVA nel settore del riciclaggio di materiali plastici, è stato denunciato per gestione e traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/2006) e falsità ideologica in atto pubblico (art. 483 C.P.).

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

