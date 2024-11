Bambina di nove anni muore improvvisamente in auto dopo un malore nell'Aretino

Una bambina di 9 anni di Taverna è morta improvvisamente durante un viaggio in auto con i genitori, mentre si recava a Genova per una visita di controllo presso l'ospedale Gaslini. Il malore, avvenuto nei pressi di Arezzo, è stato fatale, e i soccorsi non hanno potuto salvarla. La piccola era già stata curata al Gaslini durante l'estate per problemi di salute, ma era tornata a scuola e sembrava stare meglio. La comunità di Taverna è sconvolta, anche perché meno di due settimane fa un dodicenne del paese era morto improvvisamente durante un allenamento di calcio.

