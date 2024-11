Commissione sulla Sicurezza Stradale, il PD respinge. Più Certaldo: "Scelta grave"

Il PD Certaldese fedele al proprio DNA divisivo ed autoreferenziale, rigetta la mozione di AVS per la costituzione di una commissione straordinaria sulla Sicurezza Stradale.

“Ritengo molto grave che la maggioranza non abbia accolto la mozione – le parole di Nogara, Consigliere in quota Piu Certaldo - Faremo il possibile per riportare la proposta di Latini sui banchi del Consiglio. Non solo, riteniamo più che mai necessario affrontare con urgenza i temi di Sicurezza e Viabilità, tasti dolenti del nostro territorio; solo quando il PD capirà la necessità di aprirsi al confronto con le altre forze politiche saremo in grado di interrompere l’inerzia con cui l’amministrazione governa ed affrontare finalmente i reali problemi del paese”.

Non tanto una questione di merito, bensì di metodo, la questione sollevata da Più Certaldo.

Ad oggi, dopo 5 mesi dall’insediamento, dei tanti buoni propositi di partecipazione, dialogo, inclusione sbandierati in campagna elettorale, non se ne vede nemmeno l’ombra, in cambio una serie infinita di ripensamenti e cambi di posizione, dalla ripubblicizzazione dell’acqua alla multyutility, dalla difesa del verde all’abbattimento di alberi, per non parlare delle promesse sulla riapertura di Piazza Boccaccio che doveva vedere la luce il 15/11/2024 ma ancora è un nulla di fatto. Infine la prima sostituzione della rosa, esce Masini per fare spazio al “nuovo” assessore Betti, già assessore al bilancio della Giunta Campinoti, più continuità di così.

Lista Civica Più Certaldo

