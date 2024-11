Da Catanzaro a Genova per una visita, bimba di 9 anni muore per un malore all'autogrill di Arezzo

Il viaggio della speranza finisce in tragedia. Una bambina di 9 anni in viaggio in ambulanza da Taverna (Reggio Calabria) all'ospedale Gaslini di Genova per una visita, si è spenta oggi per un malore avuto nell'area di sosta di Lucignano est, sulla A1 nei pressi di Arezzo.

La piccola, secondo quanto riportano i quotidiani La Nazione e Corriere Fiorentino, si è accasciata all'improvviso durante la sosta all'autogrill per un arresto cardiaco. Pronti i soccorsi e la corsa fino all'ospedale San Donato di Arezzo, ma giunta al pronto soccorso i medici non hanno potuto che constatare il decesso.

