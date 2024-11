Torna il "giocattolo sospeso" a Firenze: regali di Natale a famiglie in difficoltà

Prende il nome dalla tradizione partenopea del “caffè sospeso”, vuole essere un’occasione per regalare un sorriso e far vivere la magia del Natale a bambini che altrimenti non potrebbero permetterselo. Torna il “giocattolo sospeso”, dopo il successo delle edizioni 2021, 2022 e 2023. Gli assessori allo Sviluppo economico Jacopo Vicini e al Welfare Nicola Paulesu con l’approvazione di una delibera di Giunta presentano la campagna di adesione all’iniziativa destinata ai negozi di giocattoli della città. Il via ufficiale a “Giocattolo sospeso” 2024 è fissato a domenica 24 novembre. E così anche in vista del Natale 2024 chi vuole potrà acquistare un giocattolo e lasciarlo a disposizione di famiglie più in difficoltà nei negozi che aderiscono all’iniziativa. Gli esercenti interessati entreranno a far parte della lista di attività dove poter comprare doni e che poi saranno distribuiti attraverso numerose realtà associative individuate con la Direzione Servizi sociali e le reti di solidarietà dei Quartieri.

“Quando c’è bisogno di aiutare, Firenze c’è sempre – dice l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini – e i negozi che sono parte integrante e fondamentale della nostra città si dimostrano ancora una volta protagonisti di iniziative a favore di cittadini e famiglie. Siamo felici di salutare questa nuova edizione del ‘giocattolo sospeso’, nata proprio dall’iniziativa di commercianti storici fiorentini e portata avanti ogni anno con rinnovato entusiasmo. L’invito è quello di aderire numerosi, per regalare un Natale più felice alle famiglie che vivono situazioni più difficili. Quest’anno diamo anche attenzione ai cittadini che donano, facendo omaggio della bella e originale pubblicazione con le guide cittadine delle ‘Divertimappe’”.

“Siamo molto contenti di replicare un’iniziativa che vuole regalare un momento di gioia a famiglie in condizioni di fragilità socioeconomica. – ha detto l’assessore al Welfare Nicola Paulesu – Firenze è una città solidale e dal grande cuore e anche in quest’occasione avrà modo di dimostrarlo”.

La modalità del giocattolo sospeso 2024 è la stessa degli scorsi anni: commercianti di giocattoli che sceglieranno di partecipare all'iniziativa potranno esibire all'esterno un logo di riconoscimento con un numero identificativo fornito dal Comune. In questi negozi chiunque vorrà potrà donare un regalo e lasciarlo ‘sospeso’: verrà ritirato e consegnato ai destinatari attraverso associazioni di volontariato coordinate dal Comune. Come l’anno scorso parteciperanno all’iniziativa le reti di solidarietà dei cinque Quartieri.

Novità dell’edizione di quest’anno sono le “Divertimappe”, guide urbane di Firenze inframmezzate da curiosità e giochi, che verranno consegnate agli esercenti aderenti all’iniziativa e regalate ai clienti che decideranno di partecipare all’evento lasciando sospeso un giocattolo. Queste particolari mappe, intitolate "Scopri Firenze scrigno di arte e cultura", sono rivolte a bambini e le loro famiglie ed offrono informazioni puntuali, seguendo tre diversi filoni tematici, per una visita giocosa e insolita della città. Sono state realizzate, in italiano e inglese, grazie al Comune di Firenze e con il sostegno del Ministero del Turismo – Fondo Unesco e Città Creative.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

