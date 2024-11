Incidente tra un camion e un'Ape a Carrara, perde la vita un 49enne

Tragedia questo pomeriggio lungo l'Aurelia a Carrara, dove poco dopo le 16 si è verificato un incidente mortale che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un'Ape. Nello scontro, in località Nazzano, ha perso la vita il conducente del motocarro, un uomo di 49 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. In accertamento la dinamica dell'incidente, al vaglio dei vigili urbani intervenuti sul posto.

