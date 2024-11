L’Abc Solettificio Manetti torna al PalaBetti contro il Basket Aretina per la decima giornata di B Interregionale

Ultima sfida casalinga del girone di andata per l’Abc Solettificio Manetti che domani, mercoledì 20 novembre, alle ore 21, riceve la visita del Basket Aretina per la decima giornata di B Interregionale (arbitri Cirinei di Pisa, Parigi di Firenze). Dopo la debacle in casa del Costone Siena, ai ragazzi di Samuele Manetti sarà richiesto di mostrare un sicuro e deciso cambio di rotta, a prescindere dal risultato, iniziando dall’atteggiamento. In seconda battuta arriverà poi la ricerca dei primi due punti casalinghi, obiettivo che di settimana in settimana si fa sempre più pressante.

Di fronte una squadra di valore e fortemente rinnovata, a partire da coach Alessio Fioravanti, alla sua prima stagione sulla panchina amaranto. Un roster, quello aretino, costruito intorno ad un perfetto equilibrio di continuità e novità. Ai riconfermati Toia, Iannicelli, Terrosi, Nica e Vagnuzzi, la società ha affiancato sei pedine che assicurano centimetri e talento. A partire da Michael Lemmi, ala grande classe ’90, reduce dall’esperienza in B Nazionale sponda Virtus Cassino, ultima tappa di una carriera spesa in serie B e C tra Senigallia, Livorno, Alessandria e Pallacanestro Empoli. A difendere il pitturato amaranto Mahamat Kader, centro classe ’04, di 213 cm, proveniente dalla Fortitudo Messina al piano di sopra, affiancato dall’ala Leonardo Prenga, altro ’04, scuola VL Pesaro, la scorsa stagione in B Interregionale nella Teramo a Spicchi. Nel reparto esterni hanno invece accolto la chiamata aretina Giacomo Scortica, classe ’99, reduce da quattro stagioni in serie C a Campli, l’ultima delle quali ha viaggiato ad una media di 20 punti ad allacciata di scarpe, Federico Bischetti, classe ’02, cresciuto in maglia Eurobasket Roma, dove ha esordito anche in A2, con esperienze di serie B a Giulianova, Reggio Calabria e Valdiceppo, e Niccolò Buzzone, classe ’02, ex Pisaurum Pesaro in serie B.

“Per fortuna, dopo la brutta prestazione di Siena, abbiamo subito l’occasione per riscattarci e rialzare il morale di tutti – commenta Cosimo Ticciati -. Giochiamo contro una squadra solida, che da diversi anni sta facendo bene e che vuole tornare a vincere dopo due sconfitte consecutive. Sicuramente, da parte nostra, saremo spinti da uno stimolo ancora maggiore, ovvero quello di fare una buona partita davanti ai nostri tifosi cercando di regalare loro la prima vittoria casalinga di questa stagione”.

Ricordiamo che dopo la gara contro Arezzo, l’Abc Solettificio Manetti tornerà in campo sabato 30 novembre alle 19 sul parquet del Basket Cecina a causa del posticipo dell’ultima giornata di andata contro l’Olimpia Legnaia, rinviata a mercoledì 4 dicembre alle ore 20 al PalaFilarete di Firenze.

Notizie correlate