Sant’Andrea d’Oro, 30 anni in una mostra fotografica

Per questo speciale anniversario della massima onorificenza della città di Empoli, il Sant’Andrea d’Oro che compie trent’anni, l'amministrazione comunale ha voluto conferire non uno ma ben 5 premi, ad altrettante istituzioni e persone che hanno fatto la storia della città. Non solo. Ad omaggiare la giornata di celebrazioni sarà una mostra fotografica dedicata alla storia del riconoscimento, allestita nel Vicolo Santo Stefano, che sarà inaugurata sabato 30 novembre 2024, alle 11.

Trenta pannelli che ripercorreranno i momenti più emozionanti del Sant’Andrea d’Oro che dal 1994, in occasione del 30 novembre di ogni anno, nel giorno del Santo Patrono di Empoli che il sindaco o sindaca della città conferisce durante una cerimonia ufficiale aperta al pubblico.

Varis Rossi, Vittorio Bugli, Luciana Cappelli, Brenda Barnini e l’attuale sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, hanno reso onore a tante persone che si sono distinte in vari ambiti, portando alto il nome della città: dalla cultura, alle arti, al lavoro, alla politica, allo sport, alla solidarietà.

“ll Sant’Andrea d’Oro racconta la vita della città e mostra bene il buono e il bene che Empoli ha sempre saputo fare – spiega il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi -. Abbiamo voluto omaggiare i 30 anni di questo premio con questa mostra che ricorda i sindaci precedenti e tutti coloro che hanno ricevuto questo premio”.

La giornata di festa proseguirà con la cerimonia ufficiale di conferimento che si terrà nella sala Maggiore della biblioteca comunale Renato Fucini, in via Cavour, 36, alle 16 di sabato 30 novembre, e si concluderà alle 18.30 con la santa messa in onore del Sant’Andrea d’Oro, nella chiesa della Collegiata e la ‘donazione della cera’ alla parrocchia di Sant’Andrea, quale simbolo di devozione e di legame con la tradizione religiosa e culturale della città.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate